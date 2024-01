Kate hospitalisée, Charles III bientôt opéré : les tabloïds britanniques sous le choc

Ce mercredi, le palais de Kensington a annoncé que la princesse de Galles avait subi une opération de l'abdomen. Peu après, on apprenait que le roi Charles III allait également subir une intervention pour une hypertrophie "bénigne" de la prostate. Ces deux nouvelles tombées coup sur coup ont déclenché un tsunami médiatique au Royaume-Uni.

"Prions pour qu'ils aillent bien". Ce jeudi, le Royaume-Uni s'est réveillé avec une boule au ventre. Comme l'explique le Daily Mail, les Anglais sont en état de choc après l'annonce de l'hospitalisation inattendue de Kate Middleton et de la prochaine intervention médicale pour Charles III en raison d'un problème de prostate. Les deux informations révélées coup sur coup ce mercredi par les services de la monarchie britannique ont eu l'effet d'une bombe au Royaume-Uni.

"Kate va passer deux semaines à l'hôpital et elle ne reprendra pas ses fonctions publiques avant Pâques", rappelle le Daily Mail, qui publie en pleine page une photo de la princesse qui a subi "une intervention chirurgicale abdominale programmée", comme l'a expliqué Kensington Palace dans un communiqué.

DR

On découvre aussi un portrait de Charles III qui devra, de son côté, subir "une procédure correctrice", en raison d'une hypertrophie benigne de la prostate. "Le monarque annule ses engagements dans les prochaines semaines", rappelle le quotidien.

Deux chocs médicaux qui ébranlent la monarchie

"La famille royale ébranlée par l'opération de Kate", titre The Sun qui souligne l'ampleur de ces "deux chocs médicaux". Quant au Mirror, il rappelle que le prince William a décidé "d'annuler tous ses engagements" alors que la princesse vient de se faire opérer. "Je serai là pour Kate", titre en grand le journal avec une photo du couple chéri de la Monarchie britannique.

Le fils aîné de Charles n'exercera pas de fonctions officielles durant l'hospitalisation de sa femme, ni au cours de la période qui suivra immédiatement le retour de sa femme à la maison. Le couple ne fera par ailleurs aucun déplacement à l'étranger au cours des prochains mois.

Même son de cloche du côté de Metro, du Daily Telegraph, de The Independent ou de The Times qui mettent tous à la Une les problèmes de santé des deux membres de la famille royale. Si aucune indication n'a été fournie sur les raisons de cette hospitalisation, d'après plusieurs médias britanniques, la mère de George (10 ans), Charlotte (8 ans) et Louis (5 ans) ne souffre pas d'un cancer.

Kate, qui a fêté ses 42 ans le 9 janvier, est l'un des membres les plus populaires de la famille royale, derrière William, mais loin devant Charles III et son épouse la reine Camilla. Après la disparition de la très appréciée reine Elizabeth le 8 septembre 2022, les Britanniques ne sont pas prêts à accueillir une autre mauvaise nouvelle...