Attaque à Sydney : Kate Middleton se dit "choquée et attristée" dans un rare message personnel

Toujours en retrait de la vie publique pour soigner un cancer, la princesse de Galles s’est exprimée dans un court texte écrit avec son époux le prince William ce samedi 13 avril, à la suite des "terribles évènements survenus en Australie". Au moins six personnes ont été tuées dans une attaque au couteau survenue dans un centre commercial de Sydney, plusieurs autres dont un bébé de neuf mois ont été blessées. Charles III et Camilla ont également fait part de leur soutien à toutes les personnes touchées par cette "attaque insensée".

Le message est signé de leurs initiales, preuve qu’ils l’ont écrit eux-mêmes. Le prince William et Kate Middleton ont réagi à l’attaque au couteau qui a fait au moins six morts dans un centre commercial en Australie, pays du Commonwealth. Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont un bébé de neuf fois. La police a abattu un homme, qui serait l’auteur de cet acte pour lequel la piste terroriste n’a pas à ce stade de l’enquête été écartée.

"Nous sommes choqués et attristés par les terribles événements survenus à Sydney aujourd'hui. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, y compris les proches des victimes et les secouristes héroïques qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres", écrit le couple dans ce court message publié sur le réseau social X.

Charles III et Camilla "horrifiés"

Chef de l’État australien malgré les vélléités d'indépendance de certains, Charles III assure que sa femme la reine Camille et lui ont été "totalement choqués et horrifiés" dans un communiqué de Buckingham Palace. "Nos pensées vont aux familles et aux proches de ceux qui ont été tués brutalement lors de cette attaque insensée. Alors que les détails de ces évènements choquants ne sont pas encore connus, nos pensées vont aussi vers ceux qui sont intervenus. Nous rendons grâce pour la bravoure des premiers intervenants et des services d'urgence", conclut le roi d’Angleterre.

Deux prises de parole similaires qui interviennent alors que Charles III et Kate Middleton, tous deux atteints d’un cancer, se sont mis en retrait de la vie publique pour poursuivre leurs traitements. Si le souverain continue ses activités officielles, il le fait essentiellement au sein du palais. La princesse de Galles ne s’était, elle, pas exprimée publiquement depuis l’annonce de sa maladie fin mars. Son époux et son fils le prince George ont eux été aperçus pour la première fois lors d'un match de football de leur équipe préféré d'Aston Villa.