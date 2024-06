Alors que sa présence était plus qu'incertaine, Kate Middleton participera à la cérémonie Trooping the Colour ce samedi à Londres. L'annonce a été effectuée vendredi soir, la princesse en profitant pour faire le point sur son combat contre le cancer. À la mi-journée, les Britanniques devraient pouvoir l'acclamer au balcon de Buckingham, entourée de son mari et de leurs trois enfants.

Sacrée surprise pour la cérémonie Trooping the Colour, attendue par tous les Britanniques. Alors que sa participation à la parade d’anniversaire de Charles III, ce samedi à Londres était plus qu’incertaine, la princesse Kate a annoncé sa présence vendredi en début de soirée. Dans un message accompagné d’une photo prise cette semaine à Windsor, l’épouse du prince William en a profité pour donner de ses nouvelles de son combat contre le cancer.

"Je fais de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours", écrit-elle. "Je me réjouis d'assister à la parade d'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère pouvoir participer à quelques engagements publics cet été, tout en sachant que je ne suis pas encore tirée d'affaires".

Une photo de famille très attendue

Le retour de Kate en public est d’autant plus surprenant que la semaine dernière, elle s’était excusée de ne pouvoir participer aux répétitions générales de la cérémonie. Colonelle des Irish Guards, elle est normalement chargée de passer les troupes en revue. Mais en raison de sa santé encore fragile, elle s’était fait remplacer par le Lieutenant General James Bucknall. S'il n'est pas exclu que ce dernier assure encore l’intérim, la jeune femme sera bel et bien dans l'objectif des photographes.

D’après les médias britanniques, Kate devrait en effet parcourir le Mall, la grande avenue qui mène au palais de Buckingham, dans un carrosse où elle sera accompagnée de ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 9 ans, et Louis, 6 ans, avant de rejoindre les autres membres de la famille royale après la parade pour le salut sur le balcon. Une image très attendue puisqu’il s’agira de la première "photo de famille" depuis l’annonce de son cancer. Sans retouche possible cette fois.

Le roi Charles III, également atteint d'un cancer et en cours de traitement, sera lui aussi présent après avoir repris ses engagements publics fin avril, ses médecins se disant "suffisamment satisfaits des progrès accomplis jusqu'à présent". Son premier déplacement avait été pour visiter un centre de traitement contre le cancer, avant sa visite en France pour les 80 ans du débarquement. C’est toutefois à bord d’un carrosse et non à cheval qu’il participera à la parade militaire.

En revanche l'héritier du trône William sera bien à cheval durant la parade qui part du palais de Buckingham, descend le Mall jusqu'à la place de Horse Guards Parade, où le souverain reçoit le salut royal avant d'inspecter les troupes. Cette année, la police a prévenu que l'évènement nécessiterait une opération de sécurité "significative", alors que le mouvement anti-monarchie Republic a prévu de manifester.