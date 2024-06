Kate Middleton effectue sa première sortie officielle depuis l'annonce de son cancer au début du printemps. L'épouse du prince William participe à la cérémonie Trooping the Colour, l'anniversaire du souverain britannique.

Tous les regards sont tournés vers elle. La princesse Kate fait son grand retour en public ce samedi à Londres dans le cadre de Trooping the Colour, la parade anniversaire de Charles III. L’épouse du prince William est apparue à la fenêtre d’un carrosse parcourant le Mall la grande avenue qui mène au palais de Buckingham. À ses côtés, on a pu apercevoir son mari et ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 9 ans, et Louis, 6 ans.

Vêtue d'un long manteau blanc et portant un chapeau masquant une partie de son visage, l'épouse du prince héritier William n'avait plus été vue en public depuis Noël dernier. Vendredi soir, elle avait créé la surprise annonçant sa participation à cette journée particulière pour les Britanniques. Elle en avait profité pour donner des nouvelles de son combat contre le cancer.

AFP

Kate Middleton à bord du cortège avec le prince William et leurs enfants ce samedi 15 juin. - AFP

AFP

"Je fais de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours", écrit-elle. "Je me réjouis d'assister à la parade d'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère pouvoir participer à quelques engagements publics cet été, tout en sachant que je ne suis pas encore tirée d'affaires".

Le retour de Kate en public est d’autant plus surprenant que la semaine dernière, elle s’était excusée de ne pouvoir participer aux répétitions générales de la cérémonie. Colonelle des Irish Guards, elle est normalement chargée de passer les troupes en revue. Mais en raison de sa santé, elle s’était faite remplacer par le Lieutenant General James Bucknall. Ce samedi, il est probable que ce dernier assure malgré tout l’intérim.