Kate Middleton hospitalisée : le prince William lui a rendu visite

La princesse de Galles est hospitalisée depuis mardi après avoir subi une opération de "chirurgie abdominale". Elle devrait rester entre dix et quinze jours en convalescence à la London Clinic de Marylebone. Son mari, le prince William, a quitté ce jeudi l'établissement au volant d'une berline noire.

L'annonce de son hospitalisation a été un choc. Ce mercredi, Kensington Palace a révélé que Kate Middleton avait subi une intervention de "chirurgie abdominale". "L'opération s'est déroulée avec succès et il est prévu qu'elle reste à l'hôpital pendant dix à quatorze jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence. Selon l'avis médical actuel, il est peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques", a précisé le Palais dans un communiqué.

Ce jeudi, au lendemain de la nouvelle qui suscite l'inquiétude au Royaume-Uni – Kensington a assuré que la princesse ne souffrait pas d'un cancer – le prince William a été aperçu alors qu'il rendait visite à son épouse à la London Clinic de Marylebone. Le fils aîné du roi a été photographié au volant d'une berline noire.

Le prince William quitte la London Clinic de Marylebone où est hospitalisée sa femme. - AFP

William a suspendu ses fonctions officielles

Désireux de rester auprès de sa femme durant cette épreuve, le prince de Galles a décidé de suspendre ses fonctions officielles durant l'hospitalisation de Kate, ainsi qu'au cours de la période qui suivra immédiatement son retour à la maison. Il a ainsi reporté un certain nombre d'engagements. Le couple ne fera par ailleurs aucun déplacement à l'étranger au cours des prochains mois.

William prendra ainsi soin de leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte 8 ans, et Louis, 5 ans, que le couple tente au maximum de préserver. D'après la presse britannique, ces derniers se sont rendus à l'école, à Lambrook, non loin du domicile du prince et de la princesse de Galles.