Kate Middleton, nouvelle princesse du rugby anglais

En survêtement, la mère de George, Charlotte et Louis renvoie le ballon ovale à d’autres joueurs de rugby dans un court montage vidéo. L’occasion de faire preuve d’une maîtrise insoupçonnée de l’objet en question. Kate assure également "avoir hâte de travailler" avec les deux organisations et "de soutenir l’Angleterre dans ce qui promet d’être une année excitante pour les deux sports". Un message qu’elle signe d’un C, comme Catherine. Signe que c’est vraiment elle qui a rédigé le texte et non un community manager.