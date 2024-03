Kate Middleton sort du silence pour la fête des mères : première photo en famille depuis l’opération

Plus de deux mois après son opération à l'abdomen, la princesse Kate apparaît ce dimanche dans une photo officielle publiée sur X (Twitter) par le palais de Kensington, à l'occasion de la Fête des mères britannique. La princesse de Galles était réapparue pour la première en public cette semaine. De quoi rassurer les Britanniques sur son état de santé.

Elle apparaît souriante, détendue, assise sur une chaise de jardin, entourée de trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le palais de Kensington a publié ce dimanche sur les réseaux sociaux la première photo officielle de Kate Middleton depuis l'opération qu'elle a subie à l'abdomen il y a près de deux mois. La princesse de Galles, qui était restée invisible depuis cette intervention chirurgicale, était déjà réapparue pour la première fois en public la semaine dernière.

La photo a été prise par le prince Wiliam, à l'occasion de la fête des mères célébrée ce jour au Royaume-Uni. Elle est accompagnée d'un commentaire. "Merci pour vos vœux et votre soutien continu au cours des deux derniers mois. Je souhaite à tout le monde une joyeuse fête des mères", indique ce court message, signé "C" (pour Catherine).

Pas de reprise des activités avant Pâques

Le palais précise dans un communiqué que la photo a été prise "à Windsor plus tôt cette semaine". Cette photo de famille est la première image officielle de Kate publiée par la famille royale depuis son hospitalisation du 16 janvier pour une opération dont la cause n'a pas été dévoilée à ce jour, suscitant spéculations et inquiétudes outre-Manche.

La princesse Kate ne devrait pas reprendre ses activités officielles avant Pâques.