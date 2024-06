Dans un communiqué publié vendredi, Kate Middleton dit constater "de bons progrès" dans son traitement contre le cancer. "Comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a de bons et de mauvais jours", explique-t-elle. La princesse de Galles annonce participer au défilé de l'anniversaire du roi Charles III ce week-end.

Kate Middleton donne des nouvelles rassurantes de son état de santé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ce vendredi 14 juin, la princesse de Galles dit constater "de bons progrès" dans son traitement contre le cancer, qu'elle suivra "encore pendant quelques mois".

"Je fais de bons progrès, mais comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a de bons et de mauvais jours", explique-t-elle. "Dans ces mauvais jours, vous vous sentez faible, fatigué et vous devez céder au repos de votre corps. Mais dans les bons jours, quand on se sent plus fort, on veut profiter au maximum du bien-être. (...) Les jours où je me sens assez bien, c'est une joie de participer à la vie scolaire, de consacrer du temps personnel aux choses qui me donnent de l'énergie et de la positivité, ainsi que de commencer à faire un peu de travail à la maison."

J'espère participer à quelques engagements publics au cours de l'été Kate Middleton

"J'ai été époustouflé par tous les gentils messages de soutien et d'encouragement de ces derniers mois. Cela a vraiment fait toute la différence pour (le prince) William et moi et nous a aidés tous les deux à traverser certaines des périodes les plus difficiles", déclare la princesse de Galles.

L'épouse du prince William annonce également qu’elle participera ce samedi 15 juin à la parade d'anniversaire du roi Charles III, sa première apparition officielle depuis Noël. "J'espère participer à quelques engagements publics au cours de l'été, mais je sais également que je ne suis pas encore tirée d'affaire", ajoute la princesse britannique, qui dit "apprendre à être patiente, surtout face à l'incertitude" et "prendre chaque jour comme il vient, écouter mon corps et me permettre de prendre ce temps si nécessaire pour guérir".