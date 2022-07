Kate Moss a témoigné en faveur de Johnny Depp face à Amber Heard pour "dire la vérité"

La journaliste l’interroge sur le soutien qu’elle a apporté au designer John Galliano, mis au ban de l’industrie après avoir proféré des insultes antisémites en 2011, ainsi qu’à Johnny Depp. "Je crois en la vérité, en l’équité et en la justice", insiste-t-elle. "Je connais la vérité à propos de Johnny. Je sais qu’il ne m’a jamais poussée dans les escaliers. Je devais dire cette vérité", lâche-t-elle sans plus de détails au sujet de celui qui a partagé sa vie pendant six ans.