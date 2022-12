Kate, William et leurs enfants en marche (et en short) sur leur carte de Noël

Matt Porteus est autant spécialiste de l’environnement que de la famille royale britannique, qu’il a photographiée à plusieurs reprises au fil des ans. C’est lui qui a signé leur carte de Noël en 2019 et 2020 de Kate et William, ainsi que les clichés souvenirs du baptême du prince Louis. C’est encore lui qui a immortalisé les 3e et 5e anniversaires du prince George, l’aîné du couple princier. La veille, c’est le roi Charles III et la reine consort Camilla qui rendaient public leur toute première carte de vœux depuis qu’ils occupent leurs nouvelles fonctions.