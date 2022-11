Qui est Kathy Griffin, l’humoriste bannie de Twitter après s'être moquée d'Elon Musk ?

Farouche opposante à Donald Trump, elle franchit la ligne rouge en 2017 en posant avec une tête ensanglantée du président américain. À l’époque, cette mise en scène vise à se moquer de l’homme d’affaires qui avait suggéré que la journaliste Megyn Kelly avait ses règles, suite à une question gênante lors d’un débat de la primaire républicaine. Cette vanne plus trash que drôle choquera même sa grande copine Rosie O’Donnell, lui rappelant le drame du journaliste Daniel Pearl, décapité par des membres d'Al-Qaïda en 2002.

Après ce dérapage "sanglant", Kathy Griffin est déclarée persona non grata par de nombreux médias et perd plusieurs contrats. Placée sous surveillance par les services secrets, elle présente ses excuses avant de se rétracter et d’accuser la famille Trump de vouloir "détruire ma vie pour toujours". Depuis, elle a fait de cette mésaventure l’un des temps forts de ses spectacles et le 4 novembre 2020, le jour de ses 60 ans, elle a reposté le cliché polémique. Elon Musk n’a qu’à bien se tenir…