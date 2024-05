Kendji Girac s'exprime pour la première fois depuis sa grave blessure par balle

À l'occasion des dix ans de sa victoire en finale de "The Voice", Kendji Girac s’adresse à ses fans dans un message posté ce vendredi sur Instagram. Il s’agit de sa toute première prise de parole publique depuis la nuit où il a été grièvement blessé par balles. S’il s’excuse pour son geste et semble en assumer la responsabilité, il ne donne pas de détails sur les circonstances du drame.

Kendji Girac sort enfin du silence. Dans un message posté ce vendredi 10 mai sur Instagram, le chanteur s’adresse pour la toute première fois à son public après avoir été grièvement blessé par balle dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Il n’a pas choisi le moment au hasard puisque cette prise de parole intervient 10 ans tout juste après sa victoire en finale de "The Voice", le 10 mai 2014 sur TF1.

"Il y a dix ans, je gagnais grâce à vous et cette date est à jamais gravée dans mon cœur", écrit-il. "J’aurais tant voulu vous rendre un peu de tout ce que vous m’avez donné en étant sur scène aujourd’hui pour fêter cet anniversaire, mais ce n’est pas possible et j’en suis responsable".

Père d'une petite fille de 3 ans, le chanteur qui fêtera ses 27 ans l'été prochain explique qu’il s’est "longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutient depuis le premier jour. Mais je tenais, en ce jour spécial qui a changé ma vie, à m’excuser auprès de vous tous car je sais toute la peine et le souci que j’ai pu vous faire."

Le message de Kendji s’adresse avant tout à ses fans et à tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien depuis l’affaire. "Vous me donnez tant de force", assure-t-il. "Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi. Aujourd’hui, je vais de l’avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance. Je remercie le ciel d’être vie."

Sa femme a démenti la thèse du chantage au suicide

Même si l’interprète de "Color Gitano" n’entre pas dans les détails de la nuit du drame, ces mots laissent entendre qu’il assume la responsabilité du tir provenant d’un revolver Remington en sa possession. Sans toutefois l'expliquer. Lors d’une conférence de presse retentissant le 25 avril, le procureur de la République Olivier Jamson a affirmé que Kendji aurait voulu "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne Soraya Miranda qui aurait menacé de la quitter après une dispute, au retour d'une sortie alcoolisée.

Cette théorie a depuis été démentie par l’intéressée dans une interview au Parisien. "Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires", a-t-elle réagi "Cela n’a jamais existé. Je n’ai jamais subi la moindre violence quelle qu’elle soit de sa part. Je suis catégorique. Il en est incapable. Comment peut-on faire de telles spéculations ?". La jeune femme a également démenti la rumeur selon laquelle elle aurait quitté la France avec sa fille à la suite du drame. Et affirmé vouloir être aux côtés du chanteur dans sa convalescence.