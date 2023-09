Kendji Girac, Julien Clerc, Thomas Ngijol... Découvrez la programmation du festival Paris Paradis

Parmi les artistes qui ont répondu présents, on retrouvera Julien Clerc, Martin Solveig, Kendji Girac, Zaho de Sagazan, Mosimann, Kerchak et Le Juiice, Ko Ko Mo, The Inspector Cluzo, Silmarils, Joé Dwèt Filé, Nuit Incolore, Franglish, Doya ou encore Patrice. Côté humour, il y en aura aussi pour tous les goûts avec Thomas Ngijol, Manu Payet, Pablo Mira, Fanny Ruwet, Bun Hay Mean, Doully ou encore Merwane Benlazar.