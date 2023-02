Un meurtre diffusé en direct : le fils de l'actrice Firmine Richard condamné à 19 ans de prison

Dans ce panier de crabes, on s'invective dans des "rooms à clash" très populaires, on intrigue sans arrêt, on médit sur les "amis" d'hier, on se monte les uns contre les autres... Le harcèlement y est poussé à l'extrême, pouvant aller d'appels téléphoniques malveillants à la publication de vidéos pornographiques en représailles ("revenge porn"). S'étant fait initialement connaître dans ce petit milieu en documentant son quotidien de chauffeur de VTC, Keneff Leauva y a gagné en notoriété en adoptant une posture virulente et agressive.

"Il a compris un truc, c'est que sur l'application, si je me filme en train de chanter, de jardiner, je vais avoir dix personnes qui vont voir mon live. Mais si je suis dans les bagarres, les insultes, les déplacements pour aller taper des gens, je sais que je vais avoir toute une communauté", a résumé un autre internaute.