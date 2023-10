Après son départ de "Yellowstone", Kevin Costner reprend la direction du Far West

Fait rare à Hollywood, la Warner annonce leur sortie américaine sur un calendrier rapproché puisqu’elle les annonce pour le 28 juin et le 16 août 2024. Plus ambitieux que jamais, Kevin Costner évoquait l’an dernier une saga en quatre parties et on ne sait pas encore s’il a choisi de se limiter à deux films. Ou si, à la manière de James Cameron avec Avatar, il attend de connaître l’accueil du public pour prolonger le plaisir. Sienna Miller, Sam Worthington ou encore Luke Wilson lui donnent la réplique.