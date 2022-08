Kevin Spacey contraint de payer 31 millions de dollars aux producteurs de "House of Cards"

Kevin Spacey a toujours nié tout harcèlement et toute agression. Inculpé d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle dans l’État du Massachusetts pour des faits remontant à 2016, il avait vu les poursuites abandonnées en juillet 2019. Cet été, il a plaidé non coupable à Londres de quatre agressions sexuelles qui auraient été commises entre mars 2005 et avril 2013. Il est poursuivi par trois hommes au Royaume-Uni. Mais pas de quoi l'empêcher de relancer sa carrière. Après une période de creux, il a retrouvé le chemin des plateaux et sera prochainement à l’affiche du film Peter Five Eight.