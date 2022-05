Agressions sexuelles : inculpé au Royaume-Uni, Kevin Spacey viendra "prouver" son innocence

Kevin Spacey ne compte pas échapper à la justice. Quelques jours après l’annonce de son inculpation pour agressions sexuelles par le Crown Prosecution Service (CPS), le parquet britannique, l’acteur américain âgé de 62 ans annonce son intention de venir se défendre devant les tribunaux outre-Manche.

"J’ai apprécié que le Crown Prosecution Service rappelle aux médias et au public mon droit à un procès équitable et le fait que je sois innocent jusqu’à preuve du contraire", a fait savoir le comédien aux deux Oscars dans un communiqué transmis à l’émission "Good Morning America". "Si je suis déçu de la décision d’aller de l’avant avec cette procédure, je me rendrai volontairement au Royaume-Uni dès que possible et je me défendrai de ces accusations, confiant de pouvoir prouver mon innocence."