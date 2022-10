Kevin Spacey jugé non coupable d'attouchements sexuels lors de son procès à New York

Après la lecture du délibéré, Kevin Spacey et Anthony Rapp ont quitté le tribunal sans faire de déclarations aux journalistes. "M. Spacey est satisfait de vivre dans un pays où les citoyens ont le droit d'être jugés par des jurés impartiaux qui prennent leur décision sur des preuves et non sur des rumeurs ou sur les réseaux sociaux", s'est seulement réjouie l'avocate de l'accusé, Jennifer Keller, sur Twitter. Auprès de l'AFP, elle a fait part d'un "verdict rapide et net" et "justice ait été rendue".