Kevin Spacey jugé pour agressions sexuelles : l'acteur comparé au méchant de l'un de ses films à son procès

Assis dans le box des accusés, Kevin Spacey a dû apprécier la comparaison. Le plaignant, lui, a décrit un système d’emprise qui a débuté dès leur rencontre au théâtre Old Vic. Après l’avoir couvert de compliments et d’attentions, l’acteur se serait rapidement permis de le toucher de manière inappropriée. "Il prenait ma main et il la mettait sur ses parties intimes", a-t-il raconté. "Je le traitais de cinglé et ça le faisait rigoler. Il trouvait ça drôle, il n’était jamais embarrassé".

Durant son audition, le plaignant a également décrit une scène surréaliste, à bord d’une voiture, alors qu’il conduisait Kevin Spacey à une soirée mondaine hors de Londres au début des années 2000. "Il m'a saisi tellement fort les parties que j'ai failli faire une sortie de route", a-t-il expliqué. Après avoir arrêté le véhicule, il dit avoir hurlé : "Vous m’avez fait mal, vous ne pouvez pas faire ça !". Pour seule réponse, l’acteur aurait "gloussé".