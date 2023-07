Kevin Spacey jugé pour agressions sexuelles : Elton John témoigne en sa faveur

Si Elton John et David Furnish ont été appelés à témoigner, c’est pour vérifier un détail majeur : la date exacte des faits qui sont reprochés au comédien. Dans son témoignage, le plaignant indique qu’ils se sont déroulés "en 2004 ou 2005". Or, d’après David Furnish, Kevin Spacey n’aurait assisté au gala de charité qu’une seule fois… En 2001.

De son côté, Elton John a indiqué que l’acteur avait acheté une Mini Cooper durant la vente aux enchères organisée ce soir-là, qu’il avait passé la nuit dans sa demeure de Windsor, et qu’il n’y ’était jamais revenu depuis. En revanche, il n’a aucun souvenir de l’homme qui l’accuse. Détail encore plus troublant : il a affirmé que la star était venue à Windsor en jet privé, et pas en voiture.