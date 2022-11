Kevin Spacey réhabilité ? L'acteur accusé d’agressions sexuelles bientôt honoré en Italie

Fondé en 1953, le Musée national du cinéma n’est pas un lieu culturel comme les autres. C’est à la fois le musée le plus fréquenté de la ville, mais aussi le plus grand en Europe consacré au Septième art. Sur son site officiel, où apparaît un portrait de Kevin Spacey dans sa prime jeunesse, les cinéphiles peuvent d’ores-et-déjà réserver leurs places pour la masterclass qui sera diffusée en ligne et en direct le 20 décembre prochain.

Cet hommage paraît un brin surréaliste, au regard de l’image trouble de l’acteur oscarisé pour Usual Suspect et American Beauty. Depuis 2017, et les premières accusations à son encontre, les studios hollywoodiens lui ont tourné le dos. Mais si l’époque où il tournait avec les plus grands réalisateurs semble révolue, il vient tout de même de reprendre du service dans une poignée de films à petits budgets, encore inédits en salles.