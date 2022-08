Khaby Lame, le phénomène de TikTok, est "très fier" d'enfin obtenir la nationalité italienne

Il était entouré de certains de ses amis d’enfance pour vivre ce moment important. Si Khaby Lame reste muet sur les réseaux sociaux, il a donné de la voix mercredi 17 août pour prêter serment et devenir officiellement un citoyen italien. "Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’État", peut-on l’entendre lire dans une vidéo relayée par les médias locaux. Un clip que l’homme le plus suivi au monde sur TikTok avec 148,5 millions d’abonnés n’a pas partagé sur ses comptes. Mais dont il est "très fier".