La famille Lamy enfin réunie à l'écran dans "Killer Coaster" : " On ne s'est pas engueulées une seule fois !"

Il fait dire qu'entre la coupe mulet d'Audrey Lamy, les chemises hawaïennes d'Alexandra Lamy et le look de Spice Girl du sud de Chloé Jouannet, elles ont été servies. "On s'est trop éclatées à créer les looks de nos personnages", confirme la benjamine de la bande qui s'apprête de son côté à réaliser son premier court-métrage.

Très dissipées quand elles se retrouvent, elles admettent avoir été très sérieuses sur ce tournage. "En général, sur un plateau, on parle très fort et on est toujours les premières à vouloir déconner. J'avais un peu peur qu'on casse les oreilles aux autres ou qu'on se saoule entre nous, mais pas du tout", s'étonne Audrey Lamy. "On n'avait pas envie de se déconcentrer. Il y avait beaucoup de respect et aucune histoire d'ego. En fait, c'était juste chouette parce qu'on se connaît bien et qu'on s'aime", poursuit Chloé Jouannet. "On ne s'est pas engueulées une seule fois !", s'étonne-t-elle.