Kim Chapiron : "Avec 'Le Jeune Iman', je voulais rendre hommage à la majorité silencieuse des musulmans"

Mais ce jeune imam, il existe vraiment ?

Au départ, on s’est inspiré d’un premier imam qui a été victime d’une arnaque de ce type en France. Mais quand on a commencé à faire des recherches, on nous a demandé s’il s’agissait de l’imam de Limoges. Et en fait non. On nous a ensuite demandé s’il s’agissait d’un imam de la banlieue de Lyon. Non plus. Petit à petit, on est rentré dans plein d’histoires de ce type que personne ne connaît. Et le cinéma sert aussi à ça. On voulait raconter ça de manière la plus réaliste possible, dans une famille malienne, mais avec la dramaturgie du film de genre. Un peu à la manière de l’Iranien Asghar Farhadi. Ce que je voulais aussi, en tant que non musulman, c’est rendre hommage à ce rapport à la religion extrêmement apaisé, qui représente l’immense majorité silencieuse des musulmans. Je considère que c’est l’une de mes missions, dans une atmosphère "saturée" où la religion est au cœur de débats essentiellement polémiques. Pour moi, la démarche est aussi bien artistique que politique.

À la sortie d’Athena, Romain Gavras que vous connaissez bien défendait une approche d’abord esthétique de son travail. Chez vous, la dimension politique est clairement assumée ?

Absolument. Il y a 1,7 milliard de musulmans dans le monde. Peut-on parler de cette majorité silencieuse qui vit sa religion de manière pacifique de façon quotidienne ? Pourquoi les grains de sable seraient-ils au centre de l’attention ? Pourquoi cette confusion ? Pour moi, comme pour Ladj Ly qui est musulman, raconter les héros ordinaires de cette religion était essentiel.