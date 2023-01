Kim Kardashian a donné un cours à Harvard

Kim Kardashian est une femme d'affaires avisée. La star de la téléréalité a été invitée à donner un cours dans la prestigieuse université d’Harvard le 20 janvier dernier. L'ex-femme de Kanye West est intervenue lors d'un séminaire pour dévoiler aux étudiants en commerce les clefs du succès de sa marque Skims.

"J’ai parlé à la Business School de Harvard pour un cours appelé Moving Beyond : DTC [Direct to consumer, ou direct au consommateur en français]. Le but de ce cours était d’en savoir plus sur Skims, alors mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos challenges, et de nos plus belles victoires. Je suis tellement fière de Skims et imaginer que c’est un cours à Harvard, c’est juste fou !", a expliqué la star de la famille Kardashian en légende d'une série de photos d'elle sur le campus.