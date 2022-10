Kim Kardashian condamnée à une amende de 1,3 million de dollars pour une pub déguisée

Personne n'est au-dessus des lois. Kim Kardashian en a fait les frais. Ce lundi 3 octobre, le gendarme de Wall Street, la SEC (Securities and Exchange Commission) a infligé une amende de 1,3 million de dollars (soit 1 .329.308 euros) à la célèbre influenceuse pour avoir fait la promotion sur son compte Instagram d'une cryptomonnaie, sans mentionner qu'elle était payée pour cela.

L'autorité accuse plus précisément la star de téléréalité et femme d'affaires, d'avoir fait la publicité des jetons EMAX, vendus sur EthereumMax, en omettant d'indiquer qu'elle avait été rémunéré 250.000 dollars (256.000 euros) par la plateforme pour cette opération. L'amende comprend une pénalité de 1 million de dollars (1.022.545 euros) ainsi qu'un redressement de 260.000 (266.000 euros) dollars qui représente la somme touchée par Mme Kardashian et des intérêts, comme le précise l'AFP.