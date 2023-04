Kim Kardashian décroche son premier rôle majeur dans une série

Ses moindres faits et gestes sont filmés depuis plus de 15 ans. Mais cette fois-ci, Kim Kardashian jouera un personnage autre que le sien. La papesse de la téléréalité à l’américaine aux multiples entreprises à succès sera l’une des têtes d’affiche de la saison 12 de la série horrifique American Horror Story. "Elle est l’une des plus grandes et des plus brillantes stars de la télévision au monde et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille", assure Ryan Murphy qui a pensé le rôle spécialement pour elle.