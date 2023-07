En larmes, Kim Kardashian réagit aux propos antisémites de Kanye West : "Je suis énervée et triste"

Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Dans le dernier épisode de la série The Kardashians, Kim Kardashian a craqué au moment d'évoquer les propos antisémites de son ex-mari Kanye West. "C'est vraiment déroutant pour moi qu'il soit si différent de la personne que j'ai épousée parce que c'est celle que j'aimais et c'est celle dont je me souviens", explique l'ex-femme du rappeur dans l'épisode tourné à l'automne dernier et qui vient tout juste d'être diffusé sur la plateforme Hulu.

"Toute cette situation est triste et je ne sais pas comment la gérer émotionnellement. Je suis partagée parce que je n'ai pas envie d'intervenir et participer à la chute du père de mes enfants. C'est réellement très dur. Et je ne souhaite cela à personne", poursuit Kim Kardashian face à sa sœur Khloé.