Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement divorcés

Le couple a quatre enfants : deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans). Les deux stars, qui avaient commencé à se fréquenter en 2012 et s'étaient mariées en Italie deux ans plus tard, étaient rapidement devenues l'un des couples les plus en vue du monde. Mais leur union a notamment été mise à mal par les éclats imprévisibles de Ye, 44 ans, qui souffre de troubles bipolaires.