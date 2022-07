Kim Kardashian et Kylie Jenner ne sont pas fans de la nouvelle version d'Instagram

Concurrencé par TikTok, Instagram a décidé en mai dernier de modifier l’interface de nombreux utilisateurs. Inspirée par celle de la plateforme chinoise, la nouvelle page d'accueil d'Instagram propose désormais des photos et des vidéos en plein écran. "Nous voulons juste voir ce que nos amis postent !", demande la pétition alors qu'Instagram propose de moins en moins de photos et de plus en plus de Réels, y compris de comptes auxquels les utilisateurs ne sont pas abonnés. Comme l'explique The Verge, afin de ne pas voir filer ses abonnés vers TikTok, Instagram a choisi d'intensifier le recours à son algorithme de recommandation. Quitte à se fâcher avec ses utilisateurs historiques...