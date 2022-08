Kim Kardashian se sépare de l'humoriste américain Pete Davidson

Keeping Up with the Kardashian, même si cela devient compliqué. Après neuf mois de relation, la star de téléréalité américaine Kim Kardashian se sépare de l'humoriste Pete Davidson. La milliardaire de 41 ans, aurait un emploi du temps bien trop chargé et incompatible avec celui du jeune homme selon une source anonyme.

En effet, de son côté Pete Davidson a passé l'été en Australie pour travailler sur le film Wizards! Kim Kardashian quant à elle, en plus de son empire, doit s'occuper de ses quatre enfants. À la tête de lignes de cosmétiques et de vêtements, Kim Kardashian rencontre Pete Davidson en 2019. Mais le jeune homme de 28 ans n'a réussi à la faire succomber qu'en novembre 2021, comme le souligne le Los Angeles Times.