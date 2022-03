Samira éliminée de "Koh-Lanta" : "J'en ai pris des crochets, mais celui-là c'est le plus gros"

Vous avez accusé Pauline de manquer d'honnêteté. Le pensez-vous toujours ?

Avec le recul, je n'en veux pas à Pauline parce qu'il ne faut pas oublier que "Koh-Lanta" est un jeu. Elle a tout fait pour pouvoir continuer l'aventure et c'est normal. Mon problème, et "Koh-Lanta" me l'a encore démontré, c'est que je pense toujours plus aux autres qu'à moi.

Vous avez aussi été bouleversée par les mots de Fouzi. C'est l'aventurier que vous allez le plus regretter ?

Avec Fouzi, on a beaucoup rigolé. Il m'a énormément touché parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais c'était très intense. Du coup il m'a fait craquer ! Plus largement, je vais regretter tous les moments magiques avec les Bleus. On n'était peut-être pas les plus forts, mais on avait les meilleures individualités et il y avait une vraie cohésion dans un groupe.

Êtes-vous fière de votre aventure malgré tout ?

Oui, même si, en tant que compétitrice, j'aurais aimé aller plus loin. Mais je sors la tête haute car mon objectif premier était de rester moi-même et je l'ai atteint. J'aurais détesté continuer plus longtemps en jouant un rôle. Ça m'aurait rendu malade par la suite.