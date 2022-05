Nicolas éliminé de "Koh-Lanta" : "Je prends mes responsabilités sans accuser les autres"

Il aurait évidemment aimé aller plus loin. Nicolas a été éliminé ce mardi de l'aventure "Koh-Lanta" au terme d'un épisode riche en surprises et en stratégie. Alors qu'il se pensait protégé grâce à son alliance avec les ex-Verts François et Ambre, le gérant de magasin sportif à Nîmes n'a pas fait le poids face à la stratégie de Jean-Charles. Fort de son collier d'immunité, ce dernier s'est allié à Olga et à Géraldine pour le sortir du jeu et sauver sa peau.

Pas trop déçu d'avoir été éliminé si près du but ?

Évidemment, il y a un peu de déception quand on est si proche du but, mais il faut savoir prendre du recul. On était 24 candidats au départ et cette édition était très difficile. Et puis je sors sur un coup du sort, pas parce que j'ai eu six votes contre moi, il en fallait plus pour abattre la bête ! Je suis très fier de mon parcours.

On vous voit très étonné durant le conseil : votre élimination a été une vraie surprise ?

Oui, car depuis le début, je n'ai jamais été en danger. Je suis quelqu'un de stratégiquement costaud. S'il n'y avait pas eu un coup du sort comme celui-là, je serais allé à l'orientation. Je m'attendais à ce que Jean-Charles ait un collier, mais je ne pouvais pas imaginer qu'Olga arriverait avec un double vote. Au final, l'île maudite s'est transformée en îlot magique pour deux candidats.