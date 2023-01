"Koh-Lanta : le feu sacré" sur TF1 le 21 février : on a vu les premières images

Dans l’émission, le feu sacré est matérialisé par un talisman, taillé à même la roche volcanique, qui confère un avantage inédit à celui ou celle qui en a hérité. Durant le conseil de son équipe, il peut s’en servir pour se protéger ou protéger l’un de ses proches de l’élimination. Mais surprise : il peut également s’inviter au conseil de l’équipe adverse pour en faire profiter l’un de ses membres sur la sellette ! Dès le premier épisode, l’un des nouveaux arrivants devra en faire bon usage. Mais chut ! Pas question d’en dire plus…

Ce que l'on peut vous révéler, en revanche, c’est le profil des dix hommes et dix femmes qui vont se disputer la victoire finale. Venus de France, de Belgique et de Suisse, ils ont entre 22 et 56 ans et ils ne vont pas avoir le temps de gamberger puisqu’à peine débarqués, à la nage, ils doivent se frotter au "parcours du combattant". Cette épreuve reine, d’ordinaire proposée en fin d’aventure, va placer la barre très haut pour ces candidats qui incarnent des milieux sociaux et des parcours de vie radicalement différents.