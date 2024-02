"Koh-Lanta" : mâle alpha, coup de couteau et noix de coco... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 2

TF1 diffusait mardi le deuxième épisode de "Koh-Lanta : les Chasseurs d'Immunité" aux Philippines. Une soirée marquée par l'arrivée inattendue de deux nouveaux aventuriers et une élimination dure à avaler. Retrouvez cet épisode en intégralité et les meilleurs moments de le saison dès maintenant sur TF1+.

Le coup de bluff manqué de Steve, éliminé à l’issue du premier épisode ? Déjà de l’histoire ancienne ! À peine entamée, "Koh-Lanta : les Chasseurs d’Immunité" enchaîne les rebondissements dignes des meilleurs blockbusters hollywoodiens. Si vous êtes restés jusqu’au bout la semaine dernière, la bande-annonce de l’épisode 2 révélait l’arrivée de deux nouveaux aventuriers. Un énorme secret, bien gardé par la production qui n’avait jusque-là communiqué que sur la présence de 20 aventuriers aux Philippines…

Alors que les Matukad et les Kadasi s’apprêtent à disputer l’épreuve de confort, un festin de poisson à la clé, c’est Denis Brogniart qui leur annonce l’arrivée imminente de William et Léa à leurs côtés. Mais aussi que l’équipe gagnante pourra elle-même choisir entre l’expert en survie de 62 ans et l’ancienne championne de France de sauvetage sportif de 22 ans. Détail qui compte : tous les deux disposeront d’un collier d’immunité qu’ils pourront jouer en cas de conseil. Grande gueule autoproclamée de la saison, Alicia en reste bouche bée.

Deux nouveaux très convoités

Suite au départ de Steve, les rouges comptent plus de garçons que les jaunes. Après tirage au sort, c’est Maxime, le solide ingénieur en électricité du Rhône qui est contraint d’assister à l’épreuve en spectateur. Au fond de la mer, chaque équipe doit récupérer une malle de 180 kilos piégée sous une cage et la rapporter tout en haut d’une plateforme sur le sable. Longtemps au coude-à-coude avec les rouges, les jaunes finissent par l’emporter.

Emmenés par Amri, l’ancien champion du monde de boxe française, les Kadasi doivent donc choisir leur nouvel équipier entre William et Léa. Sûr de lui, le premier vante ses talents en matière de survie quand la seconde paraît un brin renfermée, quand bien même elle affiche une détermination certaines. Et les biscotos qui vont avec. Après un conciliabule animé, les jaunes jettent finalement leur dévolu sur William.

Léa, 22 ans, est infirmière, sauveteuse et pompier volontaire. Un sacré CV ! - TF1

Chez les rouges, toujours incapables de faire du feu, l’expérience de William aurait sans doute été bien utile. Infirmière, sauveteuse et pompier volontaire, Léa a beaucoup de talents, mais pas celui-là. Malgré tous ses efforts pour aider ses nouveaux coéquipiers, elle est incapable de les aider à se réchauffer. Et la perspective de passer une nouvelle nuit glaciale avant l’épreuve d’immunité n’enchante personne.

Chez les jaunes, l’arrivée de William ne fait pas que des heureux. Amri avoue qu’il aurait préféré recruter Léa mais qu’il s’est rangé à l’avis général. "Ça ne servait rien de prendre un homme de plus", lâche-t-il à ses compères même s’il se garde bien de montrer son hostilité au nouveau venu, dont les multiples talents enchantent les filles. "Son rôle de chefaillon va un peu disparaître", ironise Nathalie, la consultante en transition numérique parisienne. "Il y a un nouveau mâle alpha ici !".

Expert en survie de 62 ans, William est désormais le doyen de l'aventure. - TF1

La veille de l’épreuve d’immunité, les rouges se font une grosse frayeur. David, le boucher-charcutier du Bas-Rhin, s'entaille en effet la main avec sa machette en découpant une noix de coco. La vue du sang l’impressionne moins que ses camarades et après l’intervention du médecin de l’émission, le maladroit est déclaré apte pour la suite du programme.

Impatiente d’en découdre, Léa rêve d’offrir la victoire à ses nouveaux équipiers. Surtout qu’une épreuve inédite attend les aventuriers. Après avoir identifié l’emplacement de cinq bolasses sur un plan, les binômes constitués dans chaque équipe devront les retrouver parmi quarante-cinq poteries suspendues au-dessus. Avant de les suspendre l’une après l’autre à une barre attachée entre deux poutres…

"Un coup de couteau dans le dos"

Reste un dernier détail, et pas des moindres. L’épreuve devant se disputer en binôme mixtes, un tirage au sort doit être effectué chez les femmes rouges qui sont en supériorité numérique. Terrible coup du destin : c’est Léa qui est privée de jeu. "Je suis maudite", avoue-t-elle. "Je croix en eux et j’espère qu’ils vont y arriver", ajoute-t-elle le regard noir.

Hélas ! Longtemps indécise, cette épreuve qui nécessite autant de mémoire que d'agilité est remportée par les jaunes. En binôme avec Meïssa chez les rouges, Alicia a été victime d’un gros coup de fatigue, contraignant son équipier à la porter sur ses épaules. De retour sur le camp, certains aventuriers comme Ricky savent déjà pour qui ils vont voter.

Alicia, elle, ne voit rien venir. Suite à un accrochage avec Julie, la vendeuse de piscines tente de convaincre ses camarades de voter contre la chauffeure de taxi, en retrait dans la vie quotidienne sur le camp. Lors du conseil, elles se retrouvent toutes les deux sur la sellette. Mais avec 7 voix contre 10, c’est la première qui est contrainte de faire ses valises. Avant de partir, celle qui rêvait d'être "la Queen" de l'aventure confie sa déception à Cécile et Emilie, les accusant de lui avoir "planté un coup de couteau dans le dos". "Koh-Lanta", ton univers impitoyable...

