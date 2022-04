"Koh-Lanta" : à peine repêchée et déjà éliminée, Stéphanie de nouveau victime des boules noires

"J’ai officiellement le record de boules noires sur 20 ans de Koh-Lanta, la production me l’a confirmé", confie Stéphanie à TF1info. "Après certaines, j’ai pleuré. D’autres j’étais en colère. Là j’ai cru que j’allais devenir folle. La cinquième, j’étais persuadée que c’était impossible. Dans ma tête, ça pète. Et toute l’épreuve, je l’ai passée à redescendre."

Lorsque les rouges échouent à l’épreuve d’immunité, Stéphanie n’en mène pas large. Mais bien décidé à sauver sa peau, elle décide de mettre en place une stratégie visant à faire éliminer Maxime, en froid avec une partie de l’équipe. "Louana m’avait dit qu’elle avait beaucoup de mal avec lui. En plus il était devenu tellement maigre et faible, c’était la target idéale."

En arrivant au conseil, la candidate a bon espoir prolonger l’aventure. "Finalement il n’y a eu que ma voix contre Maxime !", constate-t-elle. "Au bénéfice du doute, les rouges ont préféré la jouer à l’affect et continuer avec lui plutôt que de faire confiance à une candidate plus reposée, plus motivée aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner ensuite. Mais je n’ai pas trouvé ça très stratégique."