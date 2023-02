Helena de "Koh-Lanta" : une "source d’inspiration" qui déchaîne (déjà) les passions

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Helena assure comprendre les critiques nées durant ce premier épisode. "En me voyant, je me suis dit : 'Oui c'est vrai quand même que j'ai abusé'. Avec le recul, j'aurais dû être un peu plus douce", explique-t-elle. "Denis me pose des questions qui me mettent en avant. Mais je comprends que j'aurais dû être plus humble et moins arrogante." A-t-elle rectifié le tir lors du deuxième épisode ? Réponse mardi prochain sur TF1...

>> Pour revoir l'épisode 1 de "Koh-Lanta : le feu sacré" et toutes les vidéos de la saison, c'est par ici !