Kylie Jenner et Travis Scott parents pour la deuxième fois

Le clan Kardashian. Kylie Jenner a donné naissance à son deuxième enfant. C'est la petite sœur de Kim Kardashian elle-même qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram en publiant une photo en noir et blanc sur laquelle on voit une main d'enfant tenir le poing d'un bébé. En légende, un simple cœur bleu accompagné de la date "2.2.22".

Déjà parents d'une petite Stormi, qui vient de fêter ses 4 ans, Kylie Jenner et son compagnon, le rappeur Travis Scott, ont donc accueilli un petit garçon dont le prénom n'a pas été dévoilé. Et pour cause, malgré sa popularité, la femme la plus suivie sur Instagram est toujours parvenue à rester discrète sur ses grossesses et ses accouchements.