"C'est OK de ne pas aller bien" : Kylie Jenner se confie sur la difficulté du post-partum

Kylie Jenner s'inscrit dans la lignée des célébrités qui sont de plus en plus nombreuses à parler sans tabou du post-partum, à l'image d'Ashley Graham, Amy Schumer, Shy'm ou encore Laure Manaudou. "C'est ok de ne pas aller bien. Une fois que j'ai réalisé que je me mettais la pression... J'essaie juste de me rappeler que j'ai créé un être humain, un beau petit garçon en bonne santé", a conclu Kylie Jenner.