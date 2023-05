L'acteur américain Al Pacino va de nouveau être papa à l'âge de 83 ans

Ce n’est pas la première fois que Noor Alfallah apparaît à la rubrique people, puisqu’elle a fréquenté le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, lorsqu’elle avait 22 ans et lui 74 ans. "Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien", indiquait il y a quelques mois un proche au tabloïd Page Six. "La différence d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père".