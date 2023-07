Kevin Spacey reconnu non coupable d'agressions sexuelles lors de son procès à Londres

Quatre hommes l'accusaient d'agressions sexuelles entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic. L'accusation la plus grave contre l'acteur est celle d'un homme qui l'accusait de l'avoir "drogué" et d'avoir eu un rapport sexuel avec lui alors qu'il était endormi. Durant leurs interrogatoires face à la police diffusés durant le procès, les quatre hommes ont affirmé ne pas avoir osé parler plus tôt, par peur de ne pas être crus face à une personnalité très connue et influente.

Ces accusations ont émergé en 2017 au début du mouvement #MeToo, au moment où Kevin Spacey était au sommet de sa gloire. Dans la foulée, il a été débarqué de la série à succès de Netflix House of Cards et d'autres projets auxquels il devait participer. Devant le jury, l'acteur s'est présenté comme un "gros dragueur" mais a nié tout comportement "violent", "agressif" ou "douloureux", estimant que le dossier de l'accusation était "faible".