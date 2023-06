L'acteur David Corenswet se glisse dans le collant de Superman

Ces dernières heures, la presse hollywoodienne s’était fait l’écho de l’un des castings les plus excitants du moment. Après plusieurs mois de recherches, James Gunn avait pré-sélectionné six acteurs. David Corenswet, Nicholas Hoult et Tom Brittney pour le rôle de Clark Kent /Superman ; et Rachel Brosnahan, Emma Mackey, et Phoebe Devynor pour celui de Lois Lane. Dimanche 26 juin, le réalisateur les a testés à tour de rôle sur différentes scènes, en costumes, avant de faire son choix définitif.

L’arrivée de David Corenswet marque le début d’une nouvelle ère pour les superhéros de la Justice League. Et la fin du casting assemblé il y a dix ans sous l’égide de Zack Snyder. Alors que The Flash avec Ezra Miller connaît un démarrage poussif au box-office, Aquaman et le royaume perdu avec Jason Momoa sortira en décembre prochain. Avant un relooking complet ? Il y a quelques jours, Gal Gadot a laissé entendre qu’elle n’en avait peut-être pas terminé avec Wonder Woman, après l’annulation du troisième volet.