L’acteur Ezra Miller accusé de détournement de mineur par les parents d’une jeune Américaine

C’est l’un des jeunes acteurs les plus en vue à Hollywood. Ezra Miller, l’interprète de Flash dans la franchise Justice League, était déjà dans le collimateur de la justice après avoir une série d’agressions physiques à Hawaï. Une nouvelle affaire, beaucoup plus sordide, pourrait bientôt mettre un coup d’arrêt à la prometteuse carrière de celui qui a été découvert en 2011 dans We Need to Talk About Kevin, avec Tilda Swinton.

Dans une plainte déposée devant le tribunal de la tribu Sioux de Standing Rock, dans le Dakota, les parents d’une jeune Amérindienne accuse la star d’avoir "abusé physiquement et émotionnellement" leur fille. Tokata Iron Eyes, aujourd’hui âgée de 18 ans, dément les faits. Mais sa mère, très en colère, multiplie les messages sur les réseaux sociaux ces dernières heures pour dénoncer les agissements du comédien, âgé de 29 ans.