"Harry Potter" : décès de l'acteur qui a incarné Hagrid, Robbie Coltrane

Après les disparitions d'Alan Rickman et d'Helen McCrory, les fans d'Harry Potter pleurent un autre acteur de la saga mythique : Robbie Coltrane, acteur écossais qui interprétait Rubeus Hagrid, est mort à l'âge de 72 ans. C'est son agente qui a annoncé sa disparition, ce vendredi 14 octobre, dans un communiqué relayé par les médias britanniques.

"On se rappellera de lui, dans les décennies à venir, pour son rôle de Hagrid dans les films Harry Potter, un rôle qui a apporté de la joie à des enfants et des adultes partout dans le monde, et pour lequel il a reçu des lettres de fans pendant plus de vingt ans", a confié Belinda Wright, rendant hommage à un "merveilleux acteur", très "intelligent". Il laisse derrière lui ses deux enfants, et son ex-épouse.