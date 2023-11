Francis Huster raconte le viol dont il a été victime à l’âge de 10 ans

Le comédien et réalisateur était invité dans l'émission "Un dimanche à la campagne" sur France 2. Agé de 75 ans, il est revenu sur le viol qu'il a subi à 10 ans alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents. Un traumatisme qui le hante encore aujourd'hui.

Soixante ans après, l'émotion est encore intacte. Invité dans "Un dimanche à la campagne" sur France 2, Francis Huster est revenu sur le viol qu'il a subi à l'âge de 10 ans, alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents, à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne). Le comédien qui incarne le personnage d'Auguste Armand dans Ici tout commence a déjà abordé cet épisode douloureux de son enfance dans le livre N'abandonnez jamais ne renoncez à rien (Editions Le Cherche Midi) et sur le plateau d’"On n’est pas couché", en 2017.

Ça dure au moins vingt-trente minutes Francis Huster

"On est en pleine nuit, et je commence à entendre quelqu'un qui me parle, qui est entré dans mon lit, et qui commence à me violer, avec un couteau au cou, dans l'obscurité totale", explique avec émotion Francis Huster. "Ça dure au moins vingt-trente minutes parce que je me rappelle de très longues conversations. Et puis tout d'un coup, il s'en va, car les phares de la voiture de ma grand-mère illuminent la chambre", poursuit-il.

Sa grand-mère ne le croit pas

Sous le choc, le petit garçon qui saigne raconte à sa grand-mère ce qui vient de se passer. Mais celle-ci ne le croit pas jusqu'à ce qu'André Wirth, son compagnon, retrouve le chapeau que l'agresseur avait laissé tomber dans sa fuite. Le lendemain, Francis Huster se retrouve alors au commissariat face à un policier qui lui montre des photos "d’Algériens et de Noirs, en me disant : 'C'est lequel ? Ne te trompe pas !'". Ne parvenant pas à reconnaitre son violeur qui l'a agressé dans l'obscurité, Francis Huster n'en accuse aucun.

S'il s'en est sorti, c'est grâce au compagnon de sa grand-mère, dont il a croisé le regard dans le rétroviseur de la voiture, comme il le confie. "J'ai vu un regard, il m'a donné la vie. Parce que je me suis dit, à ce moment-là : 'Tu es un homme'. Et je ne ferai que ce que je veux", conclu l'artiste, submergé par l'émotion.