Star de la saga "John Wick", l’acteur Lance Reddick retrouvé mort à 60 ans

Hollywood est sous le choc. L’acteur américain Lance Reddick, célèbre pour ses rôles dans la série The Wire et dans la saga d’action John Wick, a été retrouvé mort ce vendredi à l’âge de 60 ans à son domicile de Studio City, un quartier de Los Angeles. D’après son attachée de presse Mia Hansen, il serait décédé de causes naturelles, excluant l’hypothèse d’un suicide. Marié depuis 2011 avec sa compagne Stephanie, il était père de deux enfants.

Ces dernières semaines, Lance Reddick assurait encore la promo de John Wick : Chapitre 4, en salles en France mercredi prochain. Dans cette série de films d’action du réalisateur Chad Stahelski, il incarne Charon, le concierge du Continental Hotel, l’établissement qui sert de refuge au tueur à gages incarné par Keanu Reeves.