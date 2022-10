L'acteur Michael J. Fox atteint de la maladie de Parkinson : le combat de sa vie

Avec l’aide de son épouse, Tracy Pollan, l’acteur va se reprendre en main. Après trois ans de dépendance, il parvient à arrêter l’alcool. Puis en décembre 1998, alors qu’il se fait de plus en plus rare sur les écrans malgré son immense popularité, il accorde une interview au magazine People pour révéler son combat contre la maladie de Parkinson. Deux ans plus tard, il crée une fondation pour financer la recherche, devenant l’un des plus importants contributeurs financiers à travers le monde.

Grâce à Michael J. Fox et ses donateurs, les scientifiques ont pu développer des traitements expérimentaux qui permettent de repousser les effets secondaires de la maladie et d'améliorer le quotidien des patients. Lui-même en a bénéficié, prolongeant de plusieurs années sa capacité à jouer la comédie. Souffrant de problèmes de mémoire persistants, il a finalement mis fin à sa carrière en 2020.