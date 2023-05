L'acteur Ray Stevenson ("Thor", "Vikings") est mort à l'âge de 58 ans

Né en 1964 à Lisburn, en Irlande du Nord, Ray Stevenson déménage en Angleterre à l'âge de huit ans. Passionné par le théâtre, il étudie à la Bristol Old Vic Theatre School et décroche un rôle à la télévision dans The Dwelling Place. Il débute au cinéma dans les années 1990 et apparait dans Vol 93 de Paul Greengrass et Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, où il joue un chevalier aux côtés de Keira Knightley.

Il se retrouve propulsé sur le devant de la scène grâce au personnage de Titus Pullo dans la série HBO Rome, un péplum au budget pharaonique qui aura duré deux saisons. Hollywood lui ouvre alors les bras. Il joue dans la saga Marvel Thor, où il incarne Volstagg aux côtés de Chris Hemsworth puis dans la trilogie Divergente, où il joue Marcus Eaton aux côtés de Shailene Woodley.