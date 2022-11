L'acteur Tim Roth en deuil, son fils Cormac est décédé à 25 ans

C'est une terrible épreuve pour Tim Roth. Le comédien et son épouse Nikki Butler ont annoncé la disparition de leur fils cadet, Cormac, décédé le 16 octobre à l'âge de 25 ans. Le jeune homme luttait contre un cancer rare, le choriocarcinome, qui lui avait été diagnostiqué l'année passée. "Il était une boule d'énergie sauvage et électrique et son esprit était rempli de lumière et de bonté. Aussi sauvage qu'il fût, Cormac était aussi l'incarnation de la bonté. Une âme douce qui a apporté tant de bonheur et d'espoir à ceux qui l'entouraient", a indiqué sa famille dans un communiqué relayé par Variety.

"Le chagrin arrive par vagues, tout comme les larmes et les rires, lorsque nous pensons à ce beau garçon pendant les 25 ans et 10 mois où nous l'avons connu. Un enfant irrépressible, joyeux, sauvage et merveilleux. Il n'est devenu un homme que récemment. Nous l'aimons. Nous le porterons avec nous partout où nous irons", ont poursuivi ses proches.