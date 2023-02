L’actrice Andrea Riseborough conserve sa nomination "surprise" aux Oscars malgré la polémique

Les plus virulents reprochaient à cette mobilisation inédite d’avoir écarté de la course à l’Oscar deux prétendantes noires, Viola Davis et Danielle Deadwyler, stars respectivement de The Woman King et Emmett Till, deux films de studios pourtant bien plus médiatisées. De là à remettre en cause la présence d’Andrea Riseborough à la cérémonie le 12 mars prochain ?

"L’activité en question n’a pas atteint un niveau nécessitant l’annulation de la nomination du film", a annoncé mardi soir l’Académie des Oscars, dans un communiqué très politique. "Cependant, nous avons découvert des tactiques de campagne sur les réseaux sociaux qui ont suscité des inquiétudes. Ces tactiques sont abordées directement avec les parties responsables."